Casal é preso com 7 kg de cocaína em Santa Maria do Pará

Carga foi apreendida durante fiscalização da PRF na rodovia BR-316. Droga saiu de Castanhal e tinha Maranhãozinho, no Maranhão, como destino final.

Um casal foi preso nesta sexta-feira (25) por tráfico de drogas, na rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do Pará. Com eles foram encontrados sete quilos de pasta base de cocaína e mais R$ 3 mil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização de rotina na rodovia, um carro foi abordado. Agentes realizaram uma inspeção no veículos e encontraram no compartimento de carga a droga.

Questionados sobre a origem do produto, a passageira informou que não sabia que havia a cocaína no carro. Já o condutor disse aos agentes que estava buscou a droga em Castanhal e estava levando para o município de Maranhãozinho, no Maranhão, onde seria pago pelo transporte. Segundo a PRF, a droga apreendida tem valor aproximado de R$ 876 mil.

O condutor a passageira foram encaminhados para a delegacia de Santa Maria, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e estão presos à disposição da Justiça.

