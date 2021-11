Casal é preso com quase 90 papelotes de cocaína e R$7 mil em Santarém

Um casal foi preso sob acusação de traficar drogas em Santarém, no oeste paraense. Os dois foram flagrados com 84 papelotes de droga, possivelmente cocaína, e cerca de R$ 7 mil, por agentes do 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM). O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (4), no bairro de Santana. Os suspeitos e os itens apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município.

Segundo a PM, a abordagem foi realizada quando os agentes faziam rondas no local e avistaram um veículo prata suspeito. Os policiais se aproximaram do carro e revistaram o casal que estava dentro do automóvel, onde nada foi encontrado durante a revista.

Entretanto, os agentes seguiram com a dupla até a residência onde eles moravam e iniciaram uma segunda revista. Lá, eles encontraram a carga de entorpecente similar à pasta base de cocaína e R$ 6,994 mil em espécie.

O casal foi conduzido para a 16º Seccional de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis. Os entorpecentes, dinheiro, veículo e os celulares dos acusados também foram entregues à PC.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena vai de cinco a 15 anos de reclusão e pagamento de multa arbitrada pelo juiz.

Fonte O Liberal