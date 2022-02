Casal é preso nos EUA por lavar R$ 18 bilhões em bitcoin

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou nessa terça-feira (8) a prisão de dois suspeitos de lavagem de dinheiro após um roubo recorde de criptomoedas.

O empresário Ilya Lichtenstein e a influenciadora digital Heather Morgan são casados e foram detidos após uma investigação que ligou eles a um roubo ocorrido em 2016, fazendo até mesmo a cotação do bitcoin cair no período. No caso, a casa de câmbio hackeada foi a Bitfinex, que teve 119.754 bitcoin roubadas — o que envolve um valor de US$ 4,5 bilhões na cotação atual da criptomoeda.

Investigação e prisão

O casal teria recebido parte desse valor em uma carteira de criptomoedas ligada a Ilya e avaliada em US$ 3,6 bilhões, cerca de R$ 18,7 milhões com base na cotação atual. Eles então realizaram cerca de duas mil transações suspeitas para lavar o dinheiro e tentar esconder a sua origem, inclusive utilizando identidades falsas e mantendo um padrão de vida elevado, com viagens, itens de luxo e a compra de cartões de presente de altos valores.

Boa parte do valor já foi apreendido e recuperado após a autorização da prisão do casal, o que gerou uma movimentação até então inédita nos valores roubados. Mas o caso não está totalmente resolvido, já que o os dois não seriam os únicos envolvidos: falta ainda descobrir quem são os invasores dos sistemas e que fizeram a transferência aos suspeitos.

A dupla é investidora de startups, com Morgan sendo bastante ativa também em redes sociais produzindo conteúdos sobre música e dicas de economia. Eles agora aguardam julgamento e podem pegar até 25 anos de prisão cada por lavagem de dinheiro e fraude.

