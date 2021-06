Casal executado dentro de carro na Estrada de Marudá

Um casal foi executado a bala e corpos encontrados em veiculo estacionado nas margens da Estrada de Marudá (PA 136), à altura do Km 17, ainda nos limites do município de Castanhal, no nordeste do Pará. As vitimas foram identificadas como Francilene Sônia Gonçalves Albuquerque e Pedro Lopes da Costa.

O casal foi localizado com perfurações a bala principalmente na região da cabeça, em crime de execução sumária que se registrou na madrugada desta quarta-feira, 09. Segundo a Polícia Militar, os corpos das vítimas estavam em um veículo de placa NTA-3449 com uma carrocinha atrelada de placa OFN-3535, encontrado às margens da estrada.



Policiais civis e militares estiveram no local realizando levantamentos de praxe, como isolamento de área, levantamento cadavérico e a posterior remoção dos corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal, órgão em Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Ainda conforme levantamento da polícia, ambas as vítimas teriam antecedentes criminais, porém, o caso não foi especificado.

Pelas características, a polícia trabalha com a hipótese de execução por queima de arquivo ou acerto de contas, no entanto, a possibilidade de um latrocínio não foi descartada inicialmente pelos policiais que participaram da ação.