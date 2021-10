Casal fica ferido ao despencar de 5 metros de altura dentro de carro

Um casal, que não teve identidade revelada, ficou ferido após o carro em que as vítimas estavam despencar de uma altura de aproximadamente cinco metros, na curva da Orla do Rio Tapajós, no bairro Vila Nova, em Itaituba, no oeste paraense.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo informações, o condutor teria perdido o controle do veículo ao realizar uma manobra supostamente arriscada. As informações são do site Debate Carajás.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por prestar o primeiro atendimento médico. Em seguida, o casal foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Uma foto registrada, logo após o acidente, mostra o carro onde o casal estava com as rodas viradas para cima e a lataria bastante danificada.

O motorista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas, e a mulher apresentava várias escoriações pelo corpo. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, que só são divulgadas com a autorização da família.