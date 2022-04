Casal morre carbonizado em acidente entre motocicleta no Pará

A colisão aconteceu no Distrito de Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras, na região Sul doestado, na última segunda-feira, 28. Uma das vítimas foi identificado como Adão Martins dos Santos, de 47 anos, que morava na cidade de Conceição do Araguaia. A outra pessoa que morreu no acidente seria uma mulher, Islane, moradora do município de Santana do Araguaia. Ela trabalhava na mesma propriedade rural que Adão Martins trabalhava.

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu no trecho de uma estrada vicinal, próximo à fazenda, perímetro urbano do movimentado distrito. Os dois funcionários estavam levando almoço para os funcionários da fazenda quando se chocaram na estrada vicinal.

O forte impacto provocou incêndio nas duas motocicletas que ficaram entrelaçadas, fazendo com que o fogo queimasse os corpos das duas vítimas que ficaram carbonizados.

Fonte: Po