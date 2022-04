Casal preso em flagrante por tráfico em Igarapé-Açú

Na última quarta-feira (13), um casal foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, por tráfico de drogas, no município de Igarapé-Açú.

Segundo a Polícia Civil, após um cerco policial no perímetro da residência em que o casal morava. Os dois foram revistados e após a polícia encontrar drogas, foi ordenada a busca em toda a residência.

No interior do imóvel foi encontrado uma grande quantidade de drogas, além de tesoura, e plásticos cortados, indicado que no local era feita a endolação da droga. O Casal foi conduzido até a delegacia de Igarapé-Açú para que as medidas cabíveis fossem feitas e as demais etapas da prisão em flagrante fossem cumpridas pela justiça.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Polícia Cívil

Foto: Divulgação PC