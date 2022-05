Casarão desaba durante a chuva na Avenida Magalhães Barata

Parte de uma velha construção situada na Avenida Magalhães Barata, em frente ao Hospital Ofir Loyola, no bairro de São Brás, em Belém, desabou na tarde desta sexta-feira, 27. O incidente ocorreu por volta das 14h, quando chovia na capital paraense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, ninguém se feriu, mas a estrutura que permanece em pé será periciada para se saber até que ponto pode ser reaproveitada.

Não há informações acerca de a quem pertence o ex-imponente imóvel. O local foi inicialmente isolado pelos bombeiros até ser realizada a operação de busca, resgate e salvamento, além da perícia.

Curiosos paravam no local para saber detalhes do que aconteceu, bem como, carros chegaram a parar, complicando ainda mais o trânsito conturbado da Magalhães Barata.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar