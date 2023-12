Casarão pega fogo no bairro da Campina. Chamas ainda não foram controladas.

O casarão Grajaú, localizado na Rua Gaspar Viana, entre as travessas Primeiro de Março e Frutuoso Guimarães, em pleno centro comercial, no bairro da Campina, em Belém, pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 13. No local, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, moram, ao menos, cinco famílias.

As chamas começaram pelo andar superior da velha construção em estilo colonial e as causas ainda são desconhecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas, no entanto, as famílias que habitavam o local estão desabrigadas.

Foi visto pessoas tirando geladeira e outros pertences. Também havia crianças no local que foram retiradas sem qualquer lesão.

A Polícia Militar do Estado se deslocou para a área com objetivo de isolar o local e facilitar a ação do Corpo de Bombeiros e evitar a ação de ladrões e vândalos.

Segundo as primeiras informações, as labaredas são altas e a situação ainda não está sob controle. Os bombeiros estão no local com várias viaturas, mas já é possível ver que o teto do casarão já foi totalmente destruído pelo fogo. (Matéria segue em atualização)

Imagens: Erison Jr/Ronabar