Casas atingidas por explosão são vistoriadas pela Defesa Civil de Belém

Foi feita na tarde desta quarta-feira, 16, vistoria técnica em 73 imóveis impactados pela explosão ocorrida na Centrais Elétricas do Norte do Brasil – Eletronorte, no bairro da Terra Firme, em Belém. Ainda não é possível estimar o número total de edificações atingidas. Amanhã, quinta-feira, 17, o corpo de engenharia civil da Defesa Civil de Belém voltará à área para dar continuidade ao serviço.

“Diante desta situação, montamos uma força-tarefa e destacamos 100% de nosso quadro de engenharia para atender a área atingida pela explosão. Até o momento, não foram identificados danos estruturais nos imóveis. Eles tiveram em sua maioria vidraças, portas e telhados danificados. A Defesa Civil vai elaborar o relatório circunstanciando desses danos, entregará ao proprietário de cada imóvel, para que procure a empresa, em busca do devido ressarcimento”, explicou a presidente da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.



Em decorrência da necessidade de celeridade do atendimento da Defesa Civil de Belém, as vistorias agendadas para esta semana foram suspensas.

Além de vistoriar residências atingidas, amanhã, a equipe operacional da Defesa Civil fará vistoria nas empresas localizadas no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT – Guamá), na avenida Perimetral, que também sofreram danos em decorrência da explosão.



ALÍVIO

“É um alívio saber que não estamos desamparados. Passamos pelo susto da explosão na tarde desta terça e receber a Defesa Civil logo depois nos trouxe um alívio muito grande”, afirma a dona de casa Rosiane Oliveira, moradora da passagem Belo Horizonte. Na casa de Rosiane, a explosão resultou em janelas, portas e telhas quebradas.



CEMITÉRIO

A casa onde Catarina Pantoja mora com o esposo, filhos e três netos adolescentes, teve o telhado abalado pelo sinistro. “Graças a Deus que eu não estava em casa na hora da explosão, porque eu tenho problema cardíaco e se estivesse na hora, com certeza hoje eu estaria no cemitério”, conta.

Agora, o sentimento é outro. Catarina trocou o medo pela gratidão. “Graças a Deus ninguém ficou ferido e teremos apoio para refazer o que foi quebrado”, conclui.

Imagem: Ascom/Defesa Civil