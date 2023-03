Casas destelhadas no Umarizal passam por vistoria técnica nesta quarta-feira, 28

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, realizou na manhã desta quarta-feira, 29, uma vistoria técnica nos imóveis que foram destelhados durante a chuva ocorrida no final da tarde de terça-feira, 28, no bairro do Umarizal.

Ao todo, dez residências foram afetadas pela ação do vento, sendo que quatro deles receberam a equipe operacional da Defesa Civil, uma vez que os proprietários dos demais imóveis já realizaram os reparos no telhado e dispensaram a vistoria técnica. Nenhum imóvel sofreu dano em sua estrutura.

O coordenador operacional da Defesa Civil, Claudionor Corrêa, permanece no local orientando as famílias afetadas de como proceder em relação às consequências do desastre natural.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Defesa Civil