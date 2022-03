Caseiro encontra homem morto dentro de residência em Salinas, no nordeste do Pará

O cadáver de um homem, identificado pelo apelido de “Neneo do Vale”, foi encontrado por um caseiro no último sábado (12), em Salinas, no nordeste do Pará. O corpo apresentava marcas de facadas.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de um homem que cuidava de uma casa no município. Ele chegou na residência para fazer uma limpeza no local, quando encontrou o corpo da vítima sem roupas e coberto de sangue.

Segundo testemunhas do bairro Tutuy, onde é localizada a residência, Neneo estaria em um encontro amoroso na casa e a pessoa na qual ele estava se relacionando pode ter envolvimento com a morte. No entanto, a Polícia Civil vai investigar para esclarecer a autoria do possível assassinato.

O caseiro chamou as autoridades policiais, que providenciaram a remoção do corpo junto à Polícia Científica do Pará (PCP).

