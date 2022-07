Caso dos macacos mortos no Bosque Rodrigues Alves é ‘inconclusivo’, diz secretaria de Belém

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que o resultado do laudo sobre as mortes dos macacos do Bosque Rodrigues Alves deu ‘inconclusivo’. Ao menos 8 macacos da espécie Saimiri Sciureus foram encontrados mortos em junho em Belém.

Segundo a Semma, não foram detectadas possíveis lesões que informasse a natureza dos óbitos.

A realização do laudo do exame histopatológico foi feita em quatro macacos pelo setor de Patologia da Universidade Federal Rural da Amazônia.

A Direção do Bosque Rodrigues Alves informou também que aguarda o resultado da perícia realizada pela Polícia Científica do Pará.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Cristino Martins / O Liberal