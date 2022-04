Caso Gabriel Monteiro: irmão afirma que jovem não conseguia terminar a relação

O vereador do PL e ex-PM Gabriel Monteiro, que vem se envolvendo em polêmicas, prestou depoimento na última quinta-feira (7), para esclarecimento sobre o caso que envolve o vereador e uma menor, de 15 anos. O Caso investigado é sobre um vídeo vazado nas redes sociais, em que aparece Gabriel mantendo relações com a adolescente.

Segundo a IstoÉ, no depoimento prestado à polícia, no último dia 7, o ex-PM mantém a versão de que desconhecia a idade da jovem e que a relação foi totalmente consensual, porém, essa versão é contestada por testemunhas que afirmam que Gabriel era totalmente ciente quanto a idade da jovem, e alegam ainda que a menina costumava frequentar a casa do vereador de uniforme escolar, contam também que o investigado gostava de dizer a todos que a menina tinha 15 anos.

Ainda segundo a IstoÉ, em depoimento, o irmão da menor relata que ela o procurou para terminar o relacionamento, que segundo ele, fazia mal a jovem, mas que não teria conseguido. O Irmão da menina ainda afirma que chegou a entrar em contato com Gabriel, e pediu para que ele se afastasse da menor, mas que logo após, os dois teriam reatado a relação.

Algumas testemunhas relataram que o vereador promovia orgias com menores de idade e exibia os vídeos das relações para terceiros com mais e menos de 18 anos. O vereador alega inocência, mas se for comprovado as denúncias, ele irá responder por distribuição de material pornográfico envolvendo menores, o que é condenado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena prevista de até 16 anos de prisão. A polícia reafirma que somente o consentimento do menor não é suficiente para inocentar uma pessoa por esse tipo de crime.

Redação: Paola Queiroz

Imagem: Reprodução internet/ IstoÉ