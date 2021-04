Caso Henry: após saber de agressões cometidas por Jairinho, Monique viajou sozinha com o vereador

No dia seguinte após ser alertada pela babá Thayna de Oliveira Ferreira de que o filho, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, estava sendo agredido pelo seu namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), a professora Monique Medeiros da Costa e Silva viajou sozinha com o parlamentar. No novo depoimento prestado pela funcionária, a funcionária da família contou que o casal foi passar o feriado de carnaval na casa de praia dele, em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense.

De acordo com o termo de declaração de Thayna, ao qual O GLOBO teve acesso, a babá começou a mandar mensagens para Monique narrando em tempo real que Jairinho trancara Henry no quarto, aumentara o volume da televisão e que o menino deixara o cômodo mancando e dizendo ter recebido “chutes” e “bandas” do padrasto, por volta de 16h do dia 12 de fevereiro. A professora, que estava em um salão de beleza em um shopping a cinco minutos do condomínio Majestic, no Cidade Jardim, onde moravam, demorou três horas para retornar ao apartamento.

Thayna disse estar na brinquedoteca do prédio com Henry quando, por volta de 19h, Monique chegou e pediu para que descessem a fim de “darem uma volta” de carro. Ela ainda teria dito: “Nossa, eu vim rápido, ainda borrei minha unha. Me conta, Thayna, o que aconteceu?” A babá então novamente relatou o que presenciou e conversou com o menino. Durante o relato, o menino, segundo a babá, confirmou com a cabeça que havia sido agredido por Jairinho.

Segundo o que a babá contou na 16ª DP (Barra da Tijuca), a professora subiu ao apartamento e buscou as malas da família, que iria para Mangaratiba por conta do feriado de carnaval, desceu e deu uma carona para a funcionária. Ela relatou também que, no dia seguinte, ao ver vídeos postados por Monique em seu perfil no Instagram, pôde ver o casal junto e eles aparentavam “estar bem um com o outro, carinhosos, o que, inclusive, lhe causou estranheza”.

Antes de sair do Rio, porém, eles teriam levado Henry ao Hospital Real D’Or, em Bangu, onde relataram que ele havia caído da cama no dia anterior e apresentava dores e andava mancando. Um exame de raio-x constatou não haver lesões na perna do menino. Segundo a babá, ele só foi para Mangaratiba, encontrar a mãe e o padrasto, no último dia de viagem.