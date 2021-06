Caso Lázaro faz Globo afundar na audiência e RecordTV vencer

A cobertura do caso Lázaro Barbosa virou motivo de dor de cabeça para a TV Globo. Isto porque a ampla cobertura que a RecordTV fez sobre a fuga e a morte do assassino rendeu à emissora do bispo Edir Macedo uma das melhores audiências do ano, superando até a TV Globo.

Na última segunda-feira (28), dia em que a polícia encontrou e matou Lázaro, a RecordTV ficou à frente da Globo durante todo o dia, até as 17h – o que é impensável para dias comuns. A diferença foi de apenas um ponto, mas a vitória se somou às das últimas semanas, um feito inédito da emissora paulista.

Veja os números oficiais:

– Record 9.7

– Globo 8.7

– SBT 3.7

– Band 1.8

– Cultura 0.9

– RedeTV 0.4

– Gazeta 0.2

Fonte: Pleno News