Caso Moraes: Polícia solicita imagens do Aeroporto de Roma

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter sido supostamente hostilizado no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, a Polícia Federal (PF) pediu imagens de câmeras de segurança do terminal. De acordo com o site Poder360, a solicitação das imagens foi realizada pela adidância da PF em Roma e encaminhada diretamente à polícia italiana.

O ocorrido envolvendo o magistrado aconteceu na última sexta-feira (14). Segundo a PF, a confusão começou quando Andréa Munarão, esposa do empresário Roberto Mantovani Filho, passou a xingar Alexandre de Moraes de “bandido, comunista e comprado”. Na sequência, o marido dela teria reforçado os xingamentos e agredido fisicamente o filho do ministro.

O empresário e corretor de imóveis Alex Zanatta teria então se juntado aos dois usando palavras de baixo calão contra Moraes. Na versão apresentada por Mantovani Filho e pela esposa dele, ambos foram confundidos com outros brasileiros que teriam ofendido o ministro. Zanatta, por sua vez, negou em depoimento à PF que tenha hostilizado Moraes.

O caso está sendo investigado em sigilo. Mantovani e a mulher, Andréa, devem prestar depoimento na próxima terça-feira (18) à Polícia Federal, em Piracicaba. Em razão do ofício, Alexandre de Moraes costuma ter a segurança pessoal, no Brasil e no exterior, garantida por policiais do Supremo Tribunal Federal.

Moraes estava acompanhado por familiares no aeroporto. O ministro retornava da Universidade de Siena, onde realizou uma palestra no Fórum Internacional de Direito. De lá, ele seguiu para outros compromissos na Europa e ainda não voltou ao Brasil.

Fonte: Pleno News/Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF