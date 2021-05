Caso Nice: Adval Salgado poderá ir a júri popular pelo assassinato da professora Eunice

O juiz da Comarca de Moju, Waltencir Alves Gonçalves, ainda não deu a sentença da audiência de instrução que foi realizada ontem, 05, e que definirá se Adval Salgado Portugal vai ou não a júri popular e de que forma ele será condenado.

O juiz Waltencir informou ao Portal Moju News que a sentença sairá nos próximos dias.

Relembre o caso

De acordo com as informações da audiência, Adval confessou novamente todas as informações que já estavam no inquérito policial. Com isso, o réu pode ir a júri popular e o que resta é aguardar a decisão da sentença.

