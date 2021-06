Caso Ravyla: câmeras de segurança flagram carro que pode ter sido usado em sequestro

Imagens de um circuito de monitoramento de uma fazenda flagraram um carro, que pode ser o que transportava os suspeitos de envolvimento no sequestro da menina Ravyla de Souza, de 10 anos, em Viseu, na região nordeste do Pará. O Delegado que preside o inquérito, não confirma, mas não descarta nenhuma hipótese, uma vez que o veículo tem todas as características do apontado por pessoas que chegaram a ver um carro semelhante antes da criança desaparecer.

O que reforça ser o carro que está sendo procurado é o horário que o carro prata passa em frente a fazenda, poucos minutos após o desaparecimento de Ravyla. Peritos estão sendo aguardados na cidade de Viseu para examinar o veículo encontrado e analisar materiais localizados em uma região da zona rural de Viseu que seria papel com possíveis vestígios de sangue humano e uma sandália.

As últimas informações afirmam que familiares confirmaram que o calçado é semelhante ao que estava sendo usado pela menina na manhã de segunda-feira, 21, o que deve ser confirmado após perícia.

Fonte: Roma News