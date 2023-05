Caso Vinicius Jr.: Jovens detidos são liberados após depoimento

Os três jovens com idades entre 18 e 21 anos detidos nesta terça-feira (23), em Valência, pela Polícia Nacional espanhola por terem insultado Vinicius Junior, no último domingo (22) no estádio Mestall, foram liberados agora há pouco, após prestarem depoimento às autoridades.

Segundo relataram fontes policiais à EFE, os três foram informados da necessidade de comparecer a um tribunal no caso de serem denunciados.

A procuradora especializada em crimes de ódio da Procuradoria Provincial de Valência, Susana Gisbert, informou, nesta segunda (22), que abriu uma diligência de ofício, uma vez que os insultos podem constituir um crime de ódio, embora o caso ainda esteja sendo analisado e não haja, até o momento, nenhuma causa legal aberta.

A Polícia da Comunidade Valenciana informou na manhã desta terça que os detidos são espanhóis e foram acusados ​​de um suposto delito relacionado com o exercício dos direitos fundamentais e das liberdades públicas.

Da mesma forma, a delegada do governo da Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, afirmou que, além dos três identificados como os supostos autores dos insultos racistas, continua o trabalho de análise de vídeos de dentro e fora do estádio Mestalla.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Kai Forsterling