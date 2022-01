Caso Yasmin Macêdo: laudo aponta afogamento, um mês após morte de influencer durante passeio de lancha em Belém

Morte da jovem foi no dia 12 de dezembro de 2021 e ainda segue sem respostas. Polícia investiga se foi acidente ou crime.

A morte da estudante de medicina veterinária e influencer digital, Yasmin Macêdo, de 21 anos, completou um mês nesta quarta-feira (12). De acordo com a defesa da família da jovem, laudo emitido pela Polícia Científica do Pará (PCP) apontou afogamento como a causa da morte. O inquérito do caso foi prorrogado por mais 30 dias, segundo a Polícia.

O desaparecimento da influencer ocorreu no dia 12 de dezembro de 2021, quando ela estava com outras 17 pessoas em uma lancha no rio Maguari, em Belém. O corpo foi encontrado na tarde do dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros. A capacidade da embarcação era de até 8 pessoas.

Durante o passeio, houve presença de armas e houve disparos de dentro da lancha, como afirmou o advogado de um dos suspeitos no caso.

Além de supostas contradições nos depoimentos das testemunhas em relação ao desaparecimento da jovem, ainda há fatos a serem analisados pela polícia para tentar entender se a morte de Yasmin pode ter sido criminosa e não acidental.

Nesta etapa das investigações, por pedido da defesa da jovem, testemunhas estão sendo ouvidas pela segunda vez, já que, conforme a própria Polícia Civil (PC), houve confusão entre os testemunhos colhidos na primeira rodada de depoimentos.

Também há a expectativa para a realização de uma simulação da noite do afogamento, uma solicitação da família de Yasmin.

Em nota, a PC informou que o inquérito segue sob sigilo e que deve ser concluído dentro do prazo legal.

A corporação ainda comunicou que as investigações continuam e que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados.

Relembre o caso

O desaparecimento da jovem foi próximo a um flutuante usado como restaurante, quando ela estava com os amigos em uma lancha. Ela tinha saído com eles horas antes para um passeio.

A suspeita é que ela tenha desaparecido por volta das 22h30 de 12 de dezembro de 2021. A mãe disse que foi informada pouco após as 23h. O piloto da lancha registrou boletim de ocorrência por volta das 5h da manhã do dia seguinte (13), dizendo que a jovem desapareceu enquanto nadava.

O corpo foi encontrado na tarde do dia 13 de dezembro pelos bombeiros. Os locais onde ela desapareceu e onde o corpo foi localizado ficam distante cerca de 10 minutos da marina, onde o barco fica ancorado, no bairro do Tenoné, em Belém.

“Todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados, inclusive a requisição para o exame necroscópico, que apontará as causas da morte da jovem”, informou a polícia.

