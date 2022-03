Casos de dengue aumentaram mais de 43% em 2022, segundo Ministério da Saúde

Na última segunda-feira (21), o Ministério da Saúde divulgou que os casos de dengue no Brasil em 2022 aumentaram 43,9% em relação ao ano passado. Entre o período de 2 de janeiro e 12 de março de 2022 foram quantificados 161.605 casos.

Segundo o boletim epidemiológico publicado pelo próprio ministério, a taxa de incidência de dengue por região foi:

Já as cidades com maior número de infectados por 100 mil habitantes foram: são Goiânia (1.069/100 mil) e Brasília/ DF (344,3/100 mil). De acordo com a secretaria estadual da saúde, na capital Federal, o aumento entre 2021 e 2022 foi de 348%.

As chuvas de verão, entre janeiro e março, ajudam o crescimento da doença, uma vez que os focos do mosquito Aedes aegypti são locais de água parada, como garrafas e pneus. Além disso, a secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro identificou um salto de 11% nos casos e alertou população para que mantenham os cuidados, combatendo a doença.

Fonte: Olhar Digital