Casos de dengue em Santarém, no primeiro semestre de 2021, caem pela metade em comparação ao ano passado

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem registrado queda nos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, em comparação ao ano passado, em Santarém, no Oeste do Pará. Em relação à dengue, em 2020, foram 637 notificações, sendo 66 casos confirmados. Nos primeiros 7 meses de 2021 foram 90 notificações com 30 casos confirmados.

É o que aponta o levantamento feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, constatando um número menor em relação ao ano anterior, com base em dados coletados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre janeiro e julho de 2021.

Em 2020, foram 132 notificações para Zika, das quais 77 foram confirmadas e outras 55 descartadas. Em 2021, até o momento, foram apenas 68 notificações das quais 11 foram confirmadas e as outras 57 descartadas. O número de casos confirmados é 7 vezes menor.

Para a Chikungunya, o levantamento aponta que em 2020 foram 415 notificações, sendo 26 confirmadas e outras 389 descartadas. Em 2021, até julho foram 76 notificações, com apenas 4 casos confirmados, o que significa um número seis vezes menor que o registro anterior.

A Prefeitura ressalta que tem realizado ações por meio das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) e Infraestrutura (Seminfra), com o objetivo prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti responsável pela transmissão. Destaca também o trabalho da Divisão de Vigilância Epidemiológica que tem acompanhado a série histórica de casos, permitindo a tomada das medidas necessárias para conter o avanço das doenças no município.