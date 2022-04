Casos de malária são monitorados pela Prefeitura de Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) vem acompanhando os casos de malária em Belém e no último dia 21, a equipe de Controle de Endemias identificou focos de criadores dos mosquitos Anopheles; que são transmissores da doença iniciando o protocolo de eliminação dos mosquitos.

Segundo a secretaria, foram registrados 21 casos positivos da doença em 2022. Em 2018 houve somente um caso, entre 2019 e 2020 não houve nenhum caso registrado, e em 2021 foram nove casos da doença, registrado pelos órgãos de Saúde.

O combate contra a doença vem sendo intensificado desde o início do mês de abril, com coletas de lâminas nas unidades de saúde localizadas nos distritos administrativos e palestras educacionais nos bairros em que os casos foram registrados.

No próximo dia 25, em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à Malária, a Sesma realizará atividade educativa nos arredores do solar da beira, no Ver-o-Peso, com a distribuição de material informativo e ação dos profissionais de saúde, visando conscientizar a população sobre a prevenção e sintomas da doença. A semana seguirá com a intensificação das ações de combate por parte da secretaria, com visitas de agentes comunitários para combater os focos do mosquito.

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Ag. Belém

Foto: Reprodução/ Agência Belém