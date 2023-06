Casota define hoje o primeiro finalista do Campeonto Cinquentão de Futebol

O Departamento de Futebol do Casota realiza neste sábado, a partir das 16h30, a primeira partida finalista do Campeonato de Futebol do Cinquentão envolvendo os times dos Vingadores e Vira Copos. Ambos contarão com todos titulares, inclusive, alguns ex-atletas do futebol profissional objetivando conquistar o titulo do campeonato.



A segunda partida acontecerá amanhã, domingo, 25, às 10 horas, entre as equipes do Cinquentão Clube e Juventude. Todas diretrizes foram adotadas pelo presidente do Casota, Ednilton Sampaio de Souza e os diretores Renato Paiva, Luiz Cláudio e Ivaldo Teles.



Os árbitros das partidas serão todos vinculados ao quadro de arbitragem da Federação Paraense de Futebol, atendendo aos pedidos dos dirigentes dos clubes semifinalistas.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar