Casota realiza jogos nas semifinais dos campeonatos a partir de amanhã

O Departamento de Esportes do Casota realiza, a partir de amanhã, sexta-feira, 10, confrontos importantes que definirão algumas equipes rumo à fase final dos campeonatos, conforme, declarações do diretor Luiz Claudio, com respaldo do presidente do clube, Edinilton de Souza Sampaio. A diretoria vem proporcionando total apoio nas competições, deixando dirigentes e atletas das equipes disputantes satisfeitos.

Os jogos começam sexta-feira com as partidas:

Categoria Novos- mata mata: CFP x 2 Bis; Sábado, 11: Tottenhan x Rancho e Polícia do Exército x GAP-BE.

As equipes do CFP, Tottenhan e Polícia do Exército atuarão pelo empate. Pela categoria Master (Quarentão) jogarão no domingo, 12: Santa Rosa x Guerreiros; Os Cavacas x Nossa Vila e Pro-álcoool x Juventude.

Pela categoria Super Master, haverá jogos a partir do dia 18. Atuarão SB Brasil x Master Vira Copo e no dia 25/11, jogarão Torino e Ouro Negro pela semifinal.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar