Casota sedia o Festival de Música Gospel no sábado

A diretoria do Casota promove no sábado, 25, o tradicional canção bíblica denominada “Festival de Música Gospel”, que envolverá também o “Torneio Gospel de Futebol Society”. O evento ocorrerá no salão nobre do Casota, cedido gentilmente pelo presidente do clube militar, Edinilton Sampaio, a partir das 9 horas, estendendo-se até às 17 horas, impreterivelmente. A entrada ao público será gratuita e a piscina será liberada com trajes de banho adequados.

O presidente do clube militar tratou de todas diretrizes objetivando o êxito da programação evangélica, onde, haverá a presença do público em geral de modo gratuito para prestigiar esse acontecimento de suma importância que tem como denominação “Festival de Música Gospel”. Edinilton Sampaio está entusiasmado com a programação.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar