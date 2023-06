Cassazum abre a Quadra Junina com as apresentações de Marcelo Mais e Big Loira no domingo

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, abre no próximo domingo, 04, a programação oficial da Quadra Junina com duas atrações musicais que estouram com seus shows nas regiões Norte e Nordeste, que são os cantores Marcelo Mais e Big Loira. A exemplo de programações realizadas ao comando da nova gestão administrativa à frente, presidente Heloísa Helena Figueira da Costa, todas diretrizes foram adotadas com antecedência com respaldo do vice-presidente, Messias de Oliveira.

A programação musical começará a partir das 13 horas, com Marcelo Mais, enquanto a cantora Big Loira encerrará às 20h, a domingueira.

Por deliberação de Heloísa Helena, os associados terão acesso livre nas domingueiras mesmo sendo com grandes shows que virão pela frente, atendendo aos pedidos dos próprios associados.

ESPORTE

O Departamento de Esportes, por meio de seu diretor Rafael Belchior, confirmou para domingo a decisão do Campeonato das Tarjetas entre os times das cores Branca e Vermelha. O jogo começará às 11 horas, com arbitragem da Federação Paraense de Futebol nas pessoas dos juízes Joel Rezende e Marcelo Mendes.

Antes, haverá, às 10 horas, a disputa do terceiro lugar, tendo o próprio diretor Rafael Belchior funcionando como mesário oficial dos dois jogos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar