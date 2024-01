Cassazum abre a quadra momesca com grandes atrações

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, abriu ontem, sábado, 27 a programação do carnaval com duas grandes atrações que proporcionaram aos associados e convidados momentos de alegrias através dos belíssimos repertórios dos músicos que se apresentaram.

A primeira atração a subir ao palco foi a batucada do poderoso Rancho Não Posso Me Amofiná, por volta das 15 horas. E a segunda atração que fechou a programação festiva foi a banda “Camarote VIP Elétrico” com início às 19 horas, show que se estendeu até às 22 horas.

O principal objetivo da diretoria da agremiação militar presidida pela Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, com respaldo do vice-presidente, Suboficial Messias Oliveira, visa resgatar os áureos bailes de carnaval do Cassazum, pois, dedicação e determinação não lhes faltam para chegarem a seus objetivos .

Por outro lado, a diretoria já sacramentou para o próximo domingo, 04/2, a realização do tradicional baile infantil, com o início previsto para 11 horas. Durante o transcorrer da semana, os dirigentes do Cassazum divulgarão as bandas musicais que irão comandar o show musical.

DOMINGUEIRA

A programação festiva da domingueira deste domingo, 28, terá como atrações musicais a Banda da Fran Marins e GrooneBom, a partir das 13 horas. Os associados terão livre acesso, enquanto os convidados pagarão ingressos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar