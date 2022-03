Cassazum abre as portas para show com artistas da terra

A diretoria do Cassazum promoveu um domingo de festa e muita cultura em sua sede campestre, onde o cantor Waldo César proporcionou aos associados momentos inesquecíveis, com canções de seu repertório magnífico. O presidente do clube militar, Yedo Mendes, anunciou para domingo próximo, 27, outra grande atração, que será a presença do cantor Pinduca & Banda, a partir das 14 horas.

Com a reabertura das atividades nos clubes, suspensas em grande escala por conta das restrições da covid-19, a ideia da direção do Cassazum é proporcionar aos associados a volta aos velhos tempos com shows para eternizarem, em cada um, a presença da instituição que sempre fomentou o esporte, a cultura, o lazer e o bem-estar de todos.

Nesta volta aos grandes acontecimentos, o Cassazum quer valorizar o artista paraense, este que também sofreu bastante quando todas as atividades culturais foram suspensas e passaram a se realizar por meio de lives, em que músicos, cantores, atores e outros dependiam da caixinha virtual para poderem continuar a sobreviver. Assim, Waldo César abriu essa nova fase, depois vem Pinduca & Banda e muitos outros.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar