Cassazum agita associados com duas bandas musicais neste domingo

Os diretores do Cassazum prepararam uma atividade festiva para os associados e convidados com as presenças de duas bandas musicais que prometem muitas agitações durante o desenrolar dos eventos, sobretudo, para os associados que irão comparecer em grande número ao acontecimento preparado pela presidenta do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, com apoio do vice-presidente, Messias Oliveira.



A primeira que se apresentará, a partir das 14 horas , será comandada pelo cantor Alessandro Sanfoneiro & Banda, e a segunda, a banda “Visual Show”, que vem fazendo bonito na Região Norte.



O departamento social está adotando todas providências para a grande programação festiva denominada “Festa da Independência”, que acontecerá no dia 7, no salão do 24 Bis. Os convites para os associados levarem seus convidados terão prazo estendido até o dia 5.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar