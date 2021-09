Cassazum busca o título do Campeonato Paraense de Voleibol Máster Masculino

O time de voleibol do Cassazum caminha firme rumo ao título do Campeonato Paraense de Voleibol Máster Masculino, após vencer a equipe do Saque Máster, por 2 a O, com parciais de 25×24 e 25×17.

O confronto ocorreu, no Ginásio de Esportes “Jorge Figueiredo”, do próprio clube militar. Na oportunidade, o jogador Vicente, do Cassazum, foi agraciado com o troféu ”Viva Vôlei”, da Federação Paraense de Voleibol, como o melhor da partida.

O Cassazum utilizou os seguintes atletas: Vicente, Neudjan, Luciano, Diórgenes, Mark, Igor Barbosa, Elcio e Ewerton. Treinador, Gilberto Gemaque.

O próximo compromisso da equipe de voleibol militar será no próximo domingo pela manhã, quando o Cassazum enfrenta a excelente equipe de Bragança, a partir das 11 horas.

Foto: Nonato Batista/Ronabar