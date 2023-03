Cassazum celebra a retomada do Baile do Especialista em grande estilo

A Diretoria do Cassazum promoveu de modo magnífico a celebração da retomada do tradicional “Baile do Especialista dos Militares da Aeronáutica”. O evento ocorreu na última sexta-feira, 24, no Salão Nobre da agremiação militar, onde, contou com a presença de diversos familiares dos associados e convidados que enalteceram a beleza da programação festiva elaborada pelo Departamento Social do Cassazum, presidido pelos Suboficiais Yedo Mendes e João Ribeiro, presidente e vice-presidente, respectivamente, sobretudo, a nível da música comandada pela “Banda Camarote Vip” que não deixou ninguém ficar sentado, optando pelo salão da dança, além do buffet organizado pela chef Cleo Rest e outras atrações que fizeram por merecer elogios dos militares à diretoria do Cassazum.

Prestigiaram o acontecimento festivo o Coronel Aviador Tiago Cortat de Melo, Vice-Presidente da Comara, acompanhado da esposa, Roberta Bairral Figueira de Melo; Tenente- Coronel Wilker, Base Administrativa do CMN e outras autoridades.

O presidente do Cassazum, Yedo Mendes, aproveito a ocasiãpo para fazer suas despedidas, já que esse fora seu último evento a seu comando, poi, as eleições acontecem no próximo mês e não poderá ser candidato após cumprir seus dois mandatos. Ele ficou muito emocionado e caíram as lágrimas que os associados agradeceram com diversas palmas pelo belíssimo trabalho que realizou em prol de todos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar