Cassazum confirma realização do ”Baile da Asa da Aeronáutica”

A Diretoria do Cassazum, à frente o presidente, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, por meio de seu Departamento Social, confirmou a retomada do tradicional “Baile da Asa da Aeronáutica”, que ocorrerá no dia 21 de Outubro, em homenagem aos 58 Anos de Fundação do Clube Militar, e o Bicentenário da Independência do Brasil.



O evento acontecerá no Salão Nobre do Cassazum, a partir das 21 horas. Três atrações musicais vão incrementar o baile, as bandas de Brenda Moraes e Jorginho, consideradas como destaques da temporada, além do cantor Emílio Santiago. Os trajes dos militares serão 3B ou correspondente, enquanto os civis usarão traje de passeio completo.

CANCELAMENTO

Numa decisão unânime da diretoria, os dirigentes do Cassazum resolveram cancelar a programação festiva da domingueira de amanhã, domingo, 02, em razão do pleito eleitoral, assim também como do dia 9, quando acontecerá a festa do Círio de Nazaré.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar