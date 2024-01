Cassazum divulga programação festiva para o domingo

Para incrementar as programações festivas desta temporada destinadas aos associados e convidados, a diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, divulgou com antecipação mais duas bandas musicais que irão se apresentar no domingo, 14, na tradicional Domingueira. A primeira a se apresentar será “Willy Lima”, às 13 horas, e a segunda, prevista para 17 horas, será comandada pela vocalista Alice Leite & Banda.

A diretoria do clube militar, à frente Heloísa Helena e Messias Oliveira, respectivamente, presidente e vice-presidente, adotou todas diretrizes visando o sucesso da programação, a exemplo das realizadas na temporada passada, inclusive, vários associados e convidados, dizem que o evento é a melhor domingueira da temporada passada de 2023, entre os clubes sociais de Belém.

“Isso demonstra que estamos no caminho certo proporcionando aos associados todo conforto através das contratações das melhores bandas musicais. A gente quer que associados e convidados se divirtam com um repertório dos mais elogiados e vamos continuar com essa labuta de lazer, sempre nas domingueiras. E outras novidades vão surgir. Aos poucos vamos divulgar com entusiasmo”, diz Heloísa Helena.

CAMPEONATOS

Enquanto às modalidades esportivas, segundo a diretoria, brevemente será anunciado o calendário oficial que também constará de várias novidades, como informou o diretor de esporte, sargento Fortes, que receberá total apoio da diretoria.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar