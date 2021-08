Cassazum e Casota promovem o I Festival de Natação com crianças

Os departamentos de Natação do Cassazum e Casota sacramentaram o intercâmbio com a realização do I Festival de Natação envolvendo somente as categorias de pré-mirim, mirim, infantil e infanto-juvenil. A competição ocorreu no parque aquático do Cassazum, que recebeu um excelente público dos familiares dos atletas que incentivaram durante o desenrolar das provas.



O principal objetivo do intercâmbio entre os clubes é o incentivo aos nadadores e, automaticamente, que eles mostrem suas qualidades técnicas aos seus treinadores com vistas às competições elaboradas pela própria Federação Paraense Desportos Aquático (FPDA).



O professor Caio Ygor, responsável pela realização do I Festival de Natação, destacou a potencialidade dos nadadores e frisou a dedicação dos diretores e treinadores dos clubes juntos com os atletas, dizendo também que poderá surgir, da iniciativa, grandes nadadores como talentos de uma Mônica Resende, Glauco Silva e outros que se destacaram a nível Nacional e Internacional, levando o nome da natação paraense numa posição destaque no exterior.



Os vice -presidentes João Roberto Ribeiro da Silva (Cassazum) e Pedro Paulo Pinheiro (Casota) enalteceram a organização do festival e também a pujança e a dedicação dos nadadores no decorrer das provas. Concordaram com as palavras do Caio Ygor pelo surgimento de novos talentos pelo que observaram atentamente nas disputas das provas e a natação paraense será a grande beneficiada no cenário nacional.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar