Cassazum elege suboficial da Aeronáutica como “Pai do Ano”

Programação festiva proporcionada pela diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, homenageou o Suboficial da Aeronáutica Francisco Messias de Almeida, como o “Pai do Ano de 2022”. O acontecimento ocorreu na própria sede campestre do clube militar, com a presença da cantora Brenda Moraes, filha da inesquecível Cleide Moraes, que, movimentou os associados e convidados com belas canções para homenagear os Pais no último domingo, 14.

Coube ao presidente do Cassazum, Yedo Mendes, com assessoramento do diretor- social e financeiro João Vieira, entregar a plaqueta ao homenageado. Ele enalteceu as razões que proporcionaram a Francisco de Almeida Farias ser escolhido pela diretoria como o “Pai do Ano” desta temporada. Ao ouvir as palvras do presidente do clube, Francisco ficou visivelmente emocionado, tendo recebido aplausos do público presente e seus familiares que prestígiaram o ato solene em grande número.

Francisco de Almeida Farias retribuiu a homenagem da agremiação militar enaltecendo o excelente trabalho da atual diretoria que proporciona aos associados todos confortos necessários, colocando o clube num patamar dos melhores do Estado do Pará, encerrando suas palavras com um forte abraço a Yedo Mendes.

Após a solenidade, seguiu-se o coquetel e o almoço em meio ao show da filha de Cleide Moraes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar