Cassazum faz cinco campeões sul-americanos de Jiu Jitsu que serão homenageados amanhã

A equipe de Jiu Jitsu do Cassazum brilhou no Campeonato Sul-Americano promovido pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, em parceria com a Federação Paraense Especializada, fazendo cinco atletas campeões, medalhas de ouro e garantindo suas classificações para disputarem o Campeonato Mundial, previsto para o mês de novembro, na cidade de Fortaleza. A competição ocorreu no último final de semana, no ginásio de esportes do Abacatão (Ananindeua) com a participações de 91 academias vinculadas aos estados do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Ceará e Pernambuco.

Os Campeões Ouro através da Academia Cassazum foram Edyr Neto, faixa amarela infantil; Amanda que ganhou também medalha de Prata, categoria Absoluta; Valdir Silva, na categoria Paratleta, faixa Roxa, e Rayra Coutinho.

O professor Edyr Rodrigues de Freitas Junior, faixa preta- 3*Dan, responsável pelos treinamentos da Academia Cassazum, enalteceu o excelente nível técnico da competição comprovando que o Jiu Jitsu do Brasil é uma das forças desse esporte no exterior, haja vista demonstrar como destaque as participações de 91 Academias no Campeonato Sul-Americano, vinculadas a diversas cidades brasileiras, mostrando outra vez a importância dessa modalidade no ranking mundial.

Por outro lado, a diretoria do Cassazum, à frente presidente, Suboficial Heloísa Helena Figueira da Costa, e o vice-presidente, Messias Oliveira, prestam uma homenagem neste domingo, 09, aos campeões com um almoço na sede campestre, pelo grande feito conquistado na competição promovida pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu que comandou com os integrantes da diretoria da Federação Paraense às premiações aos melhores do Campeonato Sul- Americano.

Com a confirmação da presença da Academia Cassazum, no Mundial, em Fortaleza, por intermédio da própria presidenta, Heloísa Helena, com respaldo do vice-presidente, Messias Oliveira, os treinamentos, segundo declarações do professor Edyr Rodrigues Junior, serão mais intensificados em razão do forte nível que acontecerá durante o desenrolar do Mundial.

“Além desses atletas campeões que fizeram bonito no Campeonato Sul-Americano, vamos levar mais gente para o Mundial, em Fortaleza, objetivando trazer uma colocação honrosa pelo apoio que a presidenta Heloísa Helena vai proporcionar aos atletas durante os treinamentos e também a nível de viagem até a cidade de Fortaleza, pois, uma coisa lhe garanto, garra, determinação e seriedade, não irão nos faltar para chegarmos ao grande objetivo no final do Mundial”, afirmou professor Edyr de Freitas Junior.

Dependendo dos seus afazeres de trabalhos, a presidente do Cassazum, Heloísa Helena está disposta acompanhar a delegação para incentivar os atletas em busca da vitória.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar