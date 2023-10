Cassazum faz homenagem às crianças nesta quinta-feira

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, promove, nessa quinta-feira, 12, a tradicional homenagem ao “Dia das Crianças” com uma programação festiva que promete agitar a garotada. Haverá sorteio de brinquedos, guloseimas, distribuição de brindes e outras surpresas que a diretoria preparou com carinho, e que serão conhecidas durante o transcorrer da programação ao comando da Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, presidente do clube, com assessoramento do vice-presidente Messias Oliveira.

O conhecido palhaço “Potoca” será o comandante oficial para incrementar junto com as crianças a programação festiva.

DOMINGUEIRA

Ontem, o Departamento Social do Cassazum definiu as bandas musicais que estarão animando os associados e convidados no baile da tradicional domingueira com apoio da diretoria. As bandas serão a “Black Jack” e Igor Sousa, o conhecido o Tio da Saudade. O evento começará a partir das 13 horas, impreterivelmente.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar