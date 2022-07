Cassazum inaugura o portal facial para acesso de associados

Para proporcionar mais conforto e segurança aos associados, a diretoria do Cassazum inaugurou, no último fim de semana, o Portal Biometria Facial, uma grande novidade dentro dos clubes sociais de Belém ou seja. É o primeiro clube paraense a adotar esse método de trabalho no Estado para os associados.

O portal leva o nome do diretor-administrativo, sargento da Aeronáutica “Célio Fernando Jefreis de Sousa”, o qual, muito emocionado, agradeceu a homenagem proporcionada pela diretoria, à frente o presidente, suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, que enalteceu a razão da homenagem merecida idealizada pela atual diretoria do clube militar.

“O Cassazum vem homenageando todas pessoas em vida que já fizeram muito pelo clube e outras estão fazendo atualmente em nossa administração, com dedicação e entusiasmo”, disse Yedo Mendes.

As duas inaugurações restantes foram dois salões para eventos que homenagearam os suboficiais ” Henrique Souza Mendonça” e ” Wilson Miguel Oliveira e Silva”.

“Essas duas pessoas, uma faleceu, recentemente, contribuíram muito pelo engrandecimento do nosso clube e por isso a nossa diretoria fez por merecer nossas homenagens”, acrescentou o presidente do Cassazum.

Encerrando a programação festivam servido o almoço oferecido pelo Cassazum aos familiares dos homenageados, funcionários e alguns integrantes da imprensa esportiva paraense que se encontravam fazendo a cobertura do evento.

PORTAL FACIAL

Com o novo portal facial, entram no Cassazum apenas os associados que estiverem quites com suas obrigações junto ao clube. Os inadimplentes terão a entrada negada. Esse método já é adotado por vários clubes sociais da cidade.

Antes, era feita a verificação de forma pessoal, mas, para segurança de todos, foi estabelecida a meta de modernizar o processo que agora começou a vigorar, disse Yedo Mendes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar