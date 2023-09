Cassazum patrocina atletas para participação no Mundial de Jiu Jitsu

A diretoria do Cassazum, por meio de seu Departamento de Esportes, patrocinou cinco atletas da modalidade de Jiu Jitsu para o Campeonato Mundial que acontece na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, cujo encerramento acontecerá nesta segunda-feira, 04, com a participação de inúmeros atletas oriundos de diversos países, dentre eles, Brasil, Canadá, Venezuela, Chile, Espanha, Peru e outros.

A presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica, Heloísa Helena Figueira da Costa, patrocinou cerca de cinco atletas da Academia Glacie Cassazum.

Todos viajaram entusiasmados em fazer o bonito por esse esporte, onde evoluiu bastante entre os brasileiros, principalmente, através das um orientações do professor especializado nessa modalidade, Edyr Freitas, vinculado à Academia Clacie Cassazum wue Jiu Jitsu Brasi.

“A nossa diretoria sempre optou pela melhoria dos atletas que defendem com garra e determinação o nosso clube, e isso, quando somos acionados, e dentro das nossas possibilidades, estamos contribuindo com eles. Quando se tratar de competições interestaduais e internacionais como essa competição mundial que está acontecendo na cidade de Fortaleza, ajudamos com eles para participarem muito bem com a nossa camisa Academia Glacie Cassazum”, disse Heloísa Helena ao lado do vice-presidente Messias Oliveira.

A competição acontece no ginásio de esportes “Paulo Sarasate”, que vem recebendo um excelente público nos dias de competições.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar