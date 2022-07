Cassazum prepara o gramado da melhor arena de futebol da região Norte

Com o objetivo de proporcionar aos associados peladeiros melhores técnicas durante aos jogos, o presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, com sua diretoria, está reformulando o gramado da arena de futebol, considerada como o número 01 da Região Norte, entre os clubes sociais, conforme declarações de pessoas que viajam pelo Norte, alguns militares e outras, jurídicas, que praticam o futebol em Arena. A abertura do novo gramado acontecerá durante a rodada inicial dos jogos do Campeonato Sessentão, cuja a programação está aguardada a sete chave pela diretoria do clube militar.

“Os associados vão gostar da reforma que estamos fazendo, tanto a nível de gramado, como em outros setores ou seja, a diretoria procura proporcionar aos associados o que de há de melhor relacionado ao conforto”, diz Yedo Mendes, com respaldo de João Vieira, diretor de finanças e relações públicas do clube.

SHOW

O Departamento Social do clube também confirmou a apresentação da Banda Ramagy para domingo, 17, a partir das 14 horas. No dia 23, sábado, Associação Cassazum, completará 10 anos de fundação e para festejar o acontecimento, haverá uma grande programação domingueira especial no dia 24, com show da “Banda Haroldo Reis”, além de Walbinho dos Teclados e Diogo Tecladista, este, considerado o melhor das regiões Norte e Nordeste.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar