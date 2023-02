Cassazum promove o Baile Infantil no sábado e a tradicional Domingueira no carnaval 2023

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, promove nesse sábado, 18, o tradicional “Baile Infantil”, após dois anos de paralização em decorrência da pandemia que assolou o planeta. A programação festiva contará com a presença da Rainha do Carnaval da agremiação militar, Mayara Samile, coroada como Segunda Princesa do Tradicional Concurso “Rainha das Rainhas” promovido pelo Grupo Liberal.

A animação musical será da Banda Sexi Machiny, considerada como uma das melhores das regiões Norte e Nordeste da temporada de 2022. A criançada contará com diversas diversões durante o desenrolar da programação que envolverá premiações, dentre elas, a escolha da melhor fantasia, melhor cantor, casal dançarino e outras. O evento começará a partir das 16 horas, no salão do 14 Bis.

Já a tradicional domingueira do dia 19 terá a presença do cantor Ricardo Frota & Banda que movimentará os associados e convidados através de belas canções nesse Domingo Gordo de Carnaval no Cassazum.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar