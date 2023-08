Cassazum proporciona lazer para pacientes do Hospital das Clínicas Dr. Gaspar Vianna

Em parceria com Hospital das Clínicas Dr. Gaspar Vianna, a direção do Cassazum, à frente presidente Heloísa Helena Figueira da Costa, recepcionou o Projeto Terapêutico: Resgate do Ser, com uma programação de lazer destinada exclusivamente para os pacientes cuja Fundamentação Teórica, relata a qualidade de vida e indica as condições básicas de sub existência que o ser humano necessita para viver, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrando na vida familiar, amorosa, social e ambiental.

Os trabalhos da programação tiveram o comando do coordenador do Projeto Terapêutico, Mário Antônio Moraes Vieira, com apoio de 25 profissionais da Saúde Pública, que conversaram atentamente com os pacientes que precisam desses tipos de lazer para contribuírem com seus melhoramentos de saúde objetivando retornarem à vida normal.

E para incrementar a programação de lazer, prestigiaram o evento os mascotes do Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira, que se divertiram e dançaram com pacientes e alguns profissionais da Saúde Pública.

Mário Antônio Vieira fez um agradecimento à presidente do clube militar, Heloísa Helena, que não mediu esforços pelo espaço cedido e enalteceu as belezas das estruturas que possuem a agremiação, sobretudo o parque aquático, Academia de Ginástica e Arena de Futebol. Antes do começo das atividades de lazer foi servido um lanche aos pacientes e profissionais envolvidos.

Por sua vez, o secretário Executivo do Cassazum, Sargento da Aeronáutica Marcos Rúbio Argüelles, representou a presidente Heloísa Helena e conversou demoradamente com Mário Antônio sobre a importância do Projeto Terapêutico.

