Cassazum recebe a equipe Setentão do Pará Clube em domingo de festa e futebol

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento de Esportes, recebeu, ontem, domingo, 19, a equipe do Sessentão do Pará Clube, objetivando aumentar mais ainda o congraçamento entre atletas, dirigentes, torcedores e treinadores das equipes disputantes e, lógico, dos clubes sociais e esportivos da capital paraense. Eles foram recepcionados pelo presidente Yedo Mendes

Para o festivo dia, foram adotadas pela agremiação militar, presidida pelo Suboficial da Aeronáutica, Yedo Mendes, com assessoramento do diretor de esportes, Ronaldo Cardoso, todas as providências necessárias.

O Cassazum relacionou os melhores atletas da categoria, dentre eles, o centro-avante e matador Joao Vieira, que prometeeu fazer o gol denominado “Aniversariante do Mês” em sua homenagem, antecipando seu aniversário que acontecerá no dia 24, no dia do padroeiro junino São ”João Batista”, quando haverá outra festa, agora, na casa do aniversariante.

Segundo Yedo Mendes, esses encontros de clubes funcionam como uma espécie de intercâmbio social e a iniciativa vem fortalecendo as relações interclubes e fazendo escola.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar