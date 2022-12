Cassazum vai entrar firme nas competições aquáticas paraenses. Clube já está filiado.

A Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA confirmou, na noite desta sexta-feira, 23, através do próprio presidente da entidade especializada, Mauro Freitas, a filiação do Cassazum que, depois quase trinta anos ausente das competições, retorna com muita seriedade em fazer bonito em 2023, uma vez que possui uma estrutura de alto nível que irá incrementar, ainda, a natação paraense conforme declarações do presidente Mauro Freitas. Ele anunciou a filiação após o encerramento do Campeonato Paraense de Classes /Absoluto conquistado pela equipe do Clube do Remo, que somou 7778,00 pontos, seguida da Tuna-Luso com 6.577 e Associação Aquática Ronaldo Costa, que obteve 2.554,00 pontos.

A concretização da filiação do Cassazum ocorreu no início da noite, durante a reunião entre a diretoria do clube militar, à frente o presidente, Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, João Ribeiro (Vice-presidente), João Vieira (Diretor-Financeiro) e o treinador Marinho e Mauro Freitas, oportunidade em que tudo ficou sacramentado.

“O Cassazum vem pra brigar pelos títulos pois, temos uma escolinha excelente ao comando dos professores Marinho e Heloísa, que saberão formar uma excelente equipe na categoria de base e vamos proporcionar todo o apoio”, disse Yedo Mendes com entusiasmo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar