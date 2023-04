Casssum: Chapa 01 apresenta as propostas de trabalhos em prol dos associados

A Chapa 01, usando o Slogan “Juntos Somos Mais Fortes e Unidos Somos Melhores” encabeçada pelos suboficiais da Aeronáutica João Roberto Ribeiro da Silva e Kátia Simone Romano Mata, candidatos à presidência e vice- presidente, respectivamente, nas eleições previstas para o dia 27, deu a conhecer aos associados eleitores as propostas de trabalhos que pretende executar caso seja vitoriosa na disputa, pois, segundo João Ribeiro que vem recebendo, incansavelmente, total apoio do presidente Yedo Mendes, acrescentou que são metas de campanha objetivando mais conforto aos associados que serão realizadas por prioridades, de acordo com os recursos captados pela associação. Dentre elas, está inclusão destinada à Gestão Participativa como um modelo de liderança baseado na valorização e na participação dos associados de diferentes níveis hierárquicos nas decisões da associação. Ou seja: a gestão é descentralizada e as responsabilidades das decisões não são mais exclusivas de um grupo de líderes.

Dar início ao projeto “Bem Estar”, destinado à meta terceira idades, incluindo atividades como hidroginástica e terapias preventivas (Sócios, Dependentes e Pensionistas).

Atendimento médico a preço popular para associados, dependentes, pensionistas e funcionários.

Criar o “Espaço Mulher” (Estética, Manicure, design de sobrancelha, cabeleireiro , etc ….)

Incentivo às praticas esportivas, aumentando opções de escolinha ( Vôlei, Basquete, Futebol, Natação, Tênis, Muay Thay, Jiu-Jitsu e Atletismo.

Promover Competições Esportivas.

Ampliar e modernizar a Academia, com loja, vestiário e um ” Espaço Kids”, com brinquedoteca, jogos e TV para entretenimento das crianças, enquanto seus responsáveis estiverem em atividades físicas.

-Implantar na academia o aplicativo automatizado de gestão de treinos. Reformar e modernizar a piscina dos adultos.

-Providenciar um vestiário ( masculino e feminino) na instalação já existente próximo a piscina. Limpar toda a área verde, localizada proxima ao estacionamento, dando uma funcionalidade a ser definida.

Instalar um Placar Eletrônico e sistema de som no Ginásio de Esportes.

Substituir o piso do Ginásio ( Piso Próprio).

Captação de verba através de Placas de Propaganda e outros meios legais.

Realizar, periodicamente, no salão nobre, Bailes da Saudade, Noite do Flash Back e Bailes para os jovens.

Realizar programações musicais variadas aos FDS: Sexta- feira: Voz e Violão (Buteco do CASSA).

Sábado: Pagode/Sertanejo, com feijoada/caranguejada e nos Domingos: a tradicional Domingueira, para sócios e convidados.

Sábado: Pagode/Sertanejo, com feijoada/caranguejada e nos Domingos: a tradicional Domingueira, para sócios e convidados. -Viabilizar a Ativação da Sauna. Criar a Diretoria de Saúde.

Aumentar a Altura dos Muros limítrofes da Trav. Perebebuí.

Instalação de Placas de Energia Solar.

Construção de um espaço de lazer para inclusão de crianças especiais( Piscina /Parque Aquático).

Promover a realização de Curso profissionalizsntes e musicalização para os sócios e dependentes ( Sesi, Sesc, Senac….).

Construir uma lojinha de Conveniências com produtos do logo Cassazum.

Oferecer um espaço para nossos sócios empreendedores expor seus produtos.

Construir um estacionamento coberto para motos e bikes.

Construir um depósito para guardar os materiais do clube.

Construir um Complexo Portaria e Secretaria ( Perebebui).

Continuidade na construção do Salão de Jogos.

Construção do Setor Administrativo.

Construção da Nova Entrada Social do Cassazum.

Revitalizacão do calçamento do espaço de banho de sol. Reforma do Playground. Troca dos Portões Frontal do Cassazum.

” Juntos Somos Mais Fortes e Unidos Somos Melhores.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar