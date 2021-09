Castanhal anuncia contratação de meia que estava na Série C

Renato Henrique, de 27 anos, estava no Jacuipense, da Bahia. Jogador chega no mesmo dia em que William Fazendinha foi negociado com o Paysandu.

O Castanhal anunciou, na noite desta segunda-feira (6), a contratação do meia Renato Henrique, de 27 anos. O jogador estava no Jacuipense, da Bahia, e disputava a Série C do Brasileirão.

Renato é um jogador de rodagem pelo futebol nordestino. O meia, que teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras, estreou como profissional no Náutico, em 2014. Depois do Timbu, Renato atuou por Boa Esporte, Guarani, Sagueiro, Decisão e Hercílio Luz.

No Jacuipense, o jogador esteve presente em oito partidas e marcou um gol. Um desses confrontos, inclusive, foi contra o Paysandu, pela 3ª rodada da Terceirona. Na ocasião, a equipe paraense venceu por 2 a 0.

Renato Henrique chegou ao Castanhal no mesmo dia em que o meia titular da equipe, William Fazendinha, foi negociado com o Paysandu. Se for regularizado a tempo, Renato poderá estrear pelo Japiim no final de semana.

O próximo compromisso do Castanhal será no domingo (12), às 15h30, contra o Moto Club-MA, pela confronto de ida dos mata-matas da Série D. A partida será realizada no estádio Nhoziho Santos, em São Luís.

Fonte O Liberal