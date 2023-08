Castanhal é a terceira cidade paraense a receber o 5G

A cidade de Castanhal, localizada a 70 quilômetros de Belém, integrante da Zona Metropolitana e considerada importante polo econômico do Pará, já conta com o 5G da TIM. Com a ativação, o município passa a ser o terceiro conectado à tecnologia de quinta geração da operadora no Pará, junto a Ananindeua e Belém. Na capital, a tecnologia já está disponível em 37 bairros.

“A TIM não tem medido esforços para atender as demandas do mercado e as necessidades dos seus clientes no Pará. Trata-se de um Estado estratégico para a empresa, dada sua dimensão geográfica e sua importância para o desenvolvimento da Amazônia. Além disso, estamos reforçando a rede, especialmente pela realização da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025, quando Belém receberá centenas de pessoas do mundo todo. Assim, a companhia tem investido fortemente em tecnologia e ampliação do seu negócio, consolidando cada vez mais seu portfólio de serviços, infraestrutura moderna de lojas e sua presença na região”, destaca Graciela Berlezi, Diretora da TIM nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Em breve, conforme evolução da demanda do mercado e cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a companhia levará o 5G para outras cidades do estado, que já conta com 100% da cobertura 4G. Recentemente, a TIM, que é reconhecida pela sua inovação, habilitou pela primeira vez uma licença provisória para ativação, durante as férias de julho, do 5G em Salinas, considerado um dos principais balneários da Região Norte.

Com o início da ativação do 5G no Brasil, há exatamente um ano, a TIM mantém a liderança na cobertura de 5ª geração, com mais de 6 mil antenas licenciadas em 102 cidades em vários estados da federação, incluindo todas as capitais. O número equivale a quase metade dos equipamentos instalados em todo o país, evidenciando a superioridade do 5G da operadora.

Atualmente, quase 90% dos smartphones à venda nos canais da TIM já são compatíveis com a nova tecnologia. Para ter acesso à novidade, os usuários das novas cidades conectadas não precisam trocar de chip, bastando ter um smartphone compatível com o 5G. Com velocidade até cem vezes superior à do 4G.

Imagem: Divulgação