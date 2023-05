Castanhal inicia o I Jogos e Brincadeiras da Educação Infantil da rede municipal

Nesta última quarta-feira (03), a Prefeitura de Castanhal, iniciou no ginásio de esportes Loyola Passarinho, o I Jogos e Brincadeiras da Educação Infantil (JEBEI)-2023, o evento é promovido por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

O Prefeito em exercício, Ênio Monteiro, contou um pouco sobre a importância do evento.

“É um evento importante que ainda não existia nessa faixa etária. Ele estimula as crianças a terem um espírito esportivo, isso é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos”, ressaltou.

A abertura do evento contou com a participação da Banda Municipal 28 de Janeiro, desfile das equipes e do Rei e da Rainha das escolas participantes da competição. Ale´m disso também foram premiadas as ganhadoras que escolheram o logotipo e o slogan do evento, a aluna Maria Vitória e a professora Antônia Jaqueline, da Creche Jane Meyre.

“A proposta dos jogos era uma ideia que pensamos no ano passado. Por sua relevância em inserir os alunos da educação infantil numa competição em forma de brincadeiras. É um evento que vai ficar na história”, disse a Coordenadora de Ensino da SEMED, Luciane Rodrigues.

O evento segue até está sexta-feira (05), no ginásio de esportes Loiola Passarinho. Participam 200 estudantes de 36 escolas, com idade entre 04 e 07 anos, em cinco modalidades (chute ao gol, corrida de revezamento, corrida do tapete, bola ao cesto e circuito motor).

Fotos: Ascom Castanhal